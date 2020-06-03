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Глава ЛНР отменил режим повышенной боевой готовности в войсках республики

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил об отмене введенного 20 мая в вооруженных силах ЛНР режима полной боевой готовности.

"Украина выполнила требования Луганской народной республики и прекратила обстрелы нашей территории. На протяжении почти недели мы не фиксируем нарушения режима прекращения огня и другие виды провокаций. В связи с этим мною принято решение о снижении уровня боевой готовности подразделений Народной милиции", - говорится в заявлении Пасечника, поступившем в среду в "Интерфакс".

Он отметил, что в ЛНР "менее всего заинтересованы в эскалации". "Нашему народу нужен мир. Однако, хочу сразу подчеркнуть - любая провокация или нарушение режима тишины со стороны вооруженных формирований Украины будут восприняты адекватно: режим полной боевой готовности будет возобновлен, а агрессия со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ИФ) вызовет адекватную реакцию со стороны бойцов Народной милиции", - подчеркнул глава ЛНР.

20 мая с целью предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины глава ЛНР привел в полную боевую готовность подразделения Народной милиции ЛНР. Аналогичные меры приняли и в ДНР.

ЛНР

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