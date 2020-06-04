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Американцы теряют доходы и накапливают долги из-за пандемии

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Пандемия коронавируса усугубляет и без того тяжелое финансовое положение миллионов американцев, свидетельствуют данные различных опросов общественного мнения.

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Так, например, согласно опросу, проведенному исследовательской группой Harris Poll, по заказу компании HomeServe, занимающейся ремонтом жилья, примерно треть владельцев домов имеют менее $500, а то и вовсе никаких сбережений на случай аварийного ремонта, включая 50% домовладельцев с ежегодным доходом менее $50 тыс. на семью.

При этом, как показало исследование, более половины владельцев жилья (53%) столкнулись с необходимостью проведения срочного ремонта за последние 12 месяцев.

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Среди многих жителей США - особенно среди тех групп населения, которые больше всего нуждаются в помощи государства и у которых уже скопились неоплаченные счета - растет беспокойство, что экономика не успеет восстановиться к тому времени, чтобы спасти их от уплаты аренды, погашения ипотеки и просто голода, пишет MarketWatch.

Примерно 38% американцев не смогут получить на руки $500 без того, чтобы продать что-то или взять кредит, говорится в исследовании, опубликованном сайтом SimplyWise, который специализируется на вопросах социальной безопасности.

Более того, примерно 25% взрослого населения США не имеют никаких сбережений на случай различных экстренных ситуаций, 16% еще больше погрязли в долгах и примерно треть семей отмечают снижение доходов с начала пандемии, согласно опросу финансовой компании Bankrate.com.

"Пандемия создает еще большие финансовые трудности для миллионов американцев. Финансовым наследием этой пандемии станут высокий уровень безработицы, уменьшившиеся доходы домохозяйств и еще меньше сбережений", - прокомментировал ситуацию главный финансовый аналитик Bankrate.com Грег Макбрайд.

Хроника 27 января – 04 июня 2020 годаЭкономический кризис
США Коронавирус HomeServe SimplyWise Bankrate.com Грег Макбрайд

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