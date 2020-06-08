США и РФ обсудят 22 июня в Вене контроль над вооружениями

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - США и Россия согласовали время и место переговоров по контролю над вооружениями. Об этом сообщил в понедельник в твиттере спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

"Сегодня мы с заместителем министра иностранных дел России Рябковым договорились о времени и месте проведения переговоров по контролю над вооружениями в июне", - написал Биллингсли.

Он отметил, что "приглашен и Китай".

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США и РФ проведут 22 июня в Вене встречу, посвященную проблеме контроля над вооружениями. По его данным, США будет представлять спецпредставитель президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, а Россию - замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс рассчитывает на развитие диалога с Россией, в том числе и по вопросу о контроле над вооружениями. Генсек отметил, что "новая гонка вооружений стали бы опасной и очень затратной".

В конце мая Рябков высказал мнение, что шансы на продление договора СНВ-III близятся к нулю, и, вероятно, он истечет 5 февраля 2021 года.

Замглавы МИД РФ отметил в интервью американскому изданию The National Interest, что в Москве понимают причины, по которым США хочет привлечь к соглашениям Китай, как и то, почему Пекин не хочет этого делать.

"А в отсутствие однозначного согласия с другой стороны - то есть, Китая - переговоров с КНР или с их участием не будет. Это объективная реальность, которую необходимо признать", - добавил замминистра.

По его словам, Москва продолжает призывать Вашингтон продлить ДСНВ на пятилетний срок, после чего приступить к обсуждению всех спорных вопросов.