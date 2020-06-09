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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:11Заразились
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Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом для поддержки народа

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится коронавируса, и даже хотел специально заразиться им, чтобы своим примером показать украинцам, каково перенести эту болезнь.

"Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Когда был у нас момент депрессии, мы собрались. Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально", - сказал он в интервью "Украинской правде" во время поездки в Хмельницкую область 3-4 июня.

"Чтобы люди понимали - это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу. Но чтобы люди поняли и то, что это не чума. Чтобы не было депрессухи. В самом начале был момент очень страшный, когда люди считали, что мы все умрем", - отметил он.

Зеленский сообщил, что от этой идеи отказались, решили, что это "слишком и перебор". "Это не сложно было сделать. Но меня, конечно, семья бы не простила. Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы", - добавил он.

По последним данным, на Украине были зарегистрированы 27 856 случаев COVID-19. Выздоровели 12 412 человек, умерли 810 пациентов.

Украина Владимир Зеленский

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