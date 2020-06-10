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В Италии нашли пропавшее граффити Бэнкси, посвященное терактам в Париже

В Италии нашли пропавшее граффити Бэнкси, посвященное терактам в Париже
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Итальянские полицейские обнаружили в области Абруццо в центральной части Италии украденную дверь из парижского театра "Батаклан", на которой британский художник Бэнкси в память о теракте 2015 года нарисовал граффити, пишет в среду британское издание The Guardian.

"(Изображение - ИФ) найдено после расследований, проведенных прокурором региона в сотрудничестве с полицией и французскими следователями", - сообщил глава местного полицейского участка.

Прокурор не раскрыл подробностей о преступниках, но отметил, что в четверг, 11 июня, будет опубликована дополнительная информация.

Изображение, которое было украдено в январе 2019 года, было найдено в фермерском доме в населенном пункте Терамо.

"Работа Бэнкси, символ памяти, который принадлежит всем: местным жителям, парижанам, гражданам мира, была у нас отнята", - написали в своем твиттере актеры театра "Батаклан" после пропажи.

Отмечается, что это не единственная работа уличного художника Бэнкси, которая посвящена террористической атаке, произошедшей в ноябре 2015 года. На граффити изображена девочка в белой одежде, которая скорбит о жертвах трагического события.

Вечером 13 ноября 2015 года террористы совершили серию нападений на улицах в Париже, в концертном зале "Батаклан" и возле стадиона "Стад де Франс". В результате терактов погибли 130 человек.

Бэнкси Абруццо Италия Париж

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