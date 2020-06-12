Rocket Lab назвала дату запуска ракеты со спутниками-разведчиками

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Отмененный в четверг из-за сильного ветра запуск на орбиту ракеты Electron с тремя спутниками в интересах Национального управления военно-космической разведки США (NRO), а также с малыми космическим аппаратами NASA и австралийского университета, перенесен на субботу, сообщила американская частная компания-разработчик носителя Rocket Lab.

"Запуск теперь планируется осуществить не ранее 13 июня в 04:43 UTC (07:43 мск)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, запуск трехступенчатой ракеты Electron с миссией, получившей название Don't Stop Me Now, планировалось осуществить со стартовой площадки компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии. Однако в связи со штормовым ветром он в последний момент был отменен.

Данные о секретных американских спутниках не раскрываются. NRO не предоставило никакой информации о назначении или характеристиках полезной нагрузки, весе и орбите, на которую они будут выведены.

Запуск для NRO проводится в рамках программы вывода на орбиту малых спутников коммерческими операторами (Rapid Acquisition of a Small Rocket (RASR)), инициированной ведомством в 2018 году. Ее основная цель - использование американскими военными малых носителей частных компаний для оперативного вывода в космос небольших грузов и развертывания группировок из дешевых миниспутников на низких орбитах.

Это уже второй запуск ракеты Electron компании Rocket Lab с разведывательными спутниками NRO. Первый был осуществлен в январе нынешнего года.

В интересах NASA на орбиту должен быть выведен спутник ANDESITE, который предназначен для исследования магнитного поля Земли. Он создан студентами и преподавателями центра космической физики Бостонского университета.

Что касается австралийского аппарата - M2 Pathfinder, то это спутник Университета Нового Южного Уэльса (UNSW), который будет запущен для испытания коммуникационной архитектуры и других технологий.

Ракета Electron аэрокосмической компании Rocket Lab может выводить на низкую опорную орбиту до 250 кг груза. Стоимость пуска ракеты составляет от 4,9 до 6,6 млн долл., что чрезвычайно мало по сравнению со стартом ракет среднего и тяжелого классов. Таким образом, Rocket Lab стремится произвести революцию на рынке ракетно-космических услуг.

Миссия Don't Stop Me Now должна стать двенадцатым запуском ракеты Electron. Изначально, он намечался на конец марта текущего года. Однако из-за пандемии коронавируса и введенных правительством Новой Зеландии карантинных мер он был отложен.