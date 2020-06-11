ЕС рекомендовал странам Шенгена отменить ограничения на внутренних границах с 15 июня

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) считает возможным снять ограничения на внутренних границах стран Шенгенской зоны и ассоциированных с ней государств с 15 июня, заявила в четверг член ЕК по внутренним делам Ильва Йохансон.

"Мы предлагаем этим странам снять ограничения на внутренних границах с понедельника", - сказала Йохансон на пресс-конференции в Брюсселе.

По ее словам, эпидемиологическая ситуация в этих странах улучшилась в достаточной степени, и все они принимают рекомендованные Еврокомиссией превентивные меры, что позволяет снять ограничения.

В то же время, отметила еврокомиссар, обсуждалась ситуация на внешних границах, и Еврокомиссия пришла к мнению, что действующий до 15 июня запрет на необязательные поездки через внешние границы ЕС стоит продлить еще на две недели - до 30 июня.

"Эти ограничения пока нельзя снять сразу. Будем это делать постепенно", - пояснила Йохансон.

Для этого с учетом эпидемиологической обстановки будет составлен обновляемый список стран, с которыми ЕС начнет с 1 июля открывать границы.

Она указала на три критерия, которые будут учитываться при снятии ограничений на внешних границах. Решение об отмене таких ограничений для конкретной страны должно основываться на эпидемиологической ситуации и реакции на эпидемию коронавируса в этой стране, способности обеспечить применение мер сдерживания распространения вируса во время поездок, а также на взаимности - отмене конкретной страной ограничений на поездки в ЕС.

В рекомендациях ЕК объясняется, что с учетом того, что ситуация в области здравоохранения в некоторых странах остается критической, "комиссия не предлагает в целом отменить ограничения на поездки на данном этапе". Ограничения должны быть сняты для стран, выбранных совместно государствами-членами на основе объективных критериев.

В Брюсселе считают, что "ограничения следует сначала снять со стран, эпидемиологическая ситуация которых аналогична средней по ЕС и где имеется достаточный потенциал для борьбы с вирусом". Ограничения должны "оставаться в силе для стран, ситуация в которых хуже, чем в ЕС".

В документе уточняется, что решения об отмене ограничений на поездки будут касаться не граждан ЕС, проживающих в конкретной стране, а лиц, не являющихся гражданами государств Евросоюза.

Для третьих стран, в отношении которых действуют временные ограничения, Еврокомиссия предлагает "расширить категории тех, кому разрешены поездки, включая, например, иностранных студентов".

Государствам-членам также дана рекомендация по обеспечению того, чтобы "возобновление визовых операций за границей было хорошо скоординировано с постепенным снятием ограничений на поездки".