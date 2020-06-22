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Британские визовые центры начали постепенно возобновлять работу в России

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Британские визовые центры возобновляют работу в России, с 22 июня они начинают выдавать паспорта, сообщили в посольстве Великобритании в Москве.

Пандемия коронавируса

Записаться на подачу новых заявлений можно будет с 29 июня. Впускать в визовые центры будут только посетителей в масках. При входе им будут измерять температуру. Также им придется соблюдать правила социального дистанцирования.

Восстановление работы центров будет поэтапным с учетом эпидемиологической ситуации и из соображений безопасности для здоровья посетителей, отметили дипломаты.

"В первую очередь будут обработаны заявления, рассмотрение которых было приостановлено из-за введения ограничительных мер в Москве и других регионах России. Визовая и иммиграционная служба Великобритании будет стремиться рассматривать визовые заявления в те же сроки, что и до пандемии COVID-19. Однако возможны задержки в связи с поэтапным возобновлением работы. Напоминаем, что рассмотрение заявления на стандартную визу занимает 15 рабочих дней", - говорится в сообщении.

Посольство отмечает, что оказание услуги "Priority Visa Service" временно приостанавливается.

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