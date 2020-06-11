Украинский суд рассмотрит дело о том, как Зеленский пил кофе в кафе вопреки карантину

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Судебное заседание по административному нарушению карантинных ограничений 3 июня во время визита в Хмельницкий президентом Зеленским с делегацией, выпившими кофе в местной кофейне, состоится 19 июня. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"В Хмельницком мы просто хотели проверить готовность заведений общепита к открытию внутри помещений. На меня составили протокол об административном нарушении. 19 числа будет судебное заседание, влепят штраф", - сказал он в эфире радио НВ в четверг.

Ляшко заверил, что "там никто сознательно ничего не нарушал, как сейчас говорят".

"Я уже говорил, что как раз на следующий день было очередное смягчение карантина, у нас открывались заведения общественного питания на вход вовнутрь. И мы просто зашли посмотреть, как заведения готовы. Но, как показала практика, если ты хочешь зайти, то должен подготовить все документально правильно. Без документа даже главный санитарный врач и президент оказались нарушителями. Поэтому мы не оспариваем это все", - сказал он.

Ляшко уточнил, что штраф может составить 17 тыс. грн.

"Самый дорогой кофе", - отметил главный санитарный врач.

Как сообщалось, 3 июня во время визита в Хмельницкий Зеленский с делегацией выпил кофе в местной кофейне, которая, согласно постановлению Кабинета министров Украины, не может принимать посетителей в помещении минимум до 5 июня. Соответствующее фото было обнародовано пресс-службой президента.

4 июня заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сказал, что сотрудники правоохранительных органов изучат возможное нарушение карантинных ограничений президентом Украины Зеленским во время рабочей поездки в Хмельницкий.

В результате проверки полицейские составили административные материалы по статье 44-3 (нарушение правил карантина людей) на владельца кафе и посетителей, в том числе президента Украины Владимира Зеленского, руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, главу Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и Хмельницкого городского голову Александра Симчишина.

За нарушение карантинных ограничений президенту грозит штраф в размере 17 тыс. грн, однако, по словам Геращенко, сначала надо установить, виновен ли Зеленский в этом инциденте.