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Европейский бизнес призвал ускорить переговоры об отношениях с Лондоном после Brexit

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Европейский бизнес торопит политиков заключить надежное и всеобъемлющее соглашение о новых отношениях между Евросоюзом и Великобританией.

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"Европейское бизнес-сообщество крайне обеспокоено отсутствием прогресса на переговорах между ЕС и Великобританией", - говорится в заявлении ассоциации промышленников и предпринимателей Businesseurope, полученном "Интерфаксом" в воскресенье.

"У обеих сторон осталось всего несколько месяцев, чтобы прийти к соглашению, и, похоже, переговоры зашли в тупик", - отмечается в нем.

В ноябре Великобритания, исполняя волю большинства своих граждан, выраженную на референдуме 2016 года, должна покинуть Евросоюз и, следовательно, единый рынок ЕС. Промышленники и предприниматели призывают власти ЕС и Великобритании не откладывать заключение документа на последний момент и сделать работу над ним безусловным приоритетом.

COVID-19 уже привел к беспрецедентному замедлению экономического роста в Европе в среднем на 10%, отмечает Businesseurope и предостерегает от новых осложнений, в то время как предприятия и граждане пытаются выйти.

В настоящее время между 27 странами ЕС и Великобританией действуют Соглашение о выходе и Политическая декларация, которые определяют условия выхода и переходного периода. Но пока не определена правовая основа отношений на перспективу, в том числе торгово-экономических.

Ассоциация европейского бизнеса призывает обе стороны преодолеть тупик на переговорах, активизировать их и вести в течение всего лета, а также уже в ближайшие недели показать конкретный прогресс во всех областях, особенно в тех, которые важны для бесперебойности торговли.

Третий пункт касается заключения масштабного и всеобъемлющего соглашения таким образом, чтобы оно успело пройти ратификацию и вступило в силу к 1 января 2021 года, что даст компаниям стабильность, ясность и уверенность в преодолении нынешнего кризиса.

Businesseurope ЕС Великобритания

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