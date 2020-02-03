Посол Великобритании в РФ отвергла влияние Brexit на отношения двух стран

Дебора Броннерт - о Brexit, будущем антироссийских санкций и росте товарооборота

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Состоявшийся 31 января официальный выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза (ЕС) вряд ли окажет какое-либо влияние на российско-британские отношения, заявила посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт в интервью газете "Коммерсант".

"Выход Британии из ЕС - вопрос взаимоотношений Британии и ЕС, так что я не ожидаю никакого влияния ни на российско-британские отношения, ни на простых граждан", - сказала Броннерт.

Отвечая на вопрос издания, как после Brexit Лондон планирует поступить с санкционными списками - оставить в силе свои, идентичные спискам ЕС, или расширить их, приблизив к американским, британский посол уточнила, что "в краткосрочной перспективе все связанные с санкциями законы уже готовы к Brexit, никакой разницы не будет - существующий режим будет продолжен".

"Вы знаете, однако, британское правительство заявило, что будут приняты акты, схожие с "законом Магнитского", в течение нескольких месяцев будет больше информации на этот счет. То есть в 2020 году мы будем проходить период имплементации с ЕС, с точки зрения законов ничего не изменится. Но к концу года мы уже начнем определять важные направления будущей политики, пока точного их контура нет", - пояснила Броннерт.

При этом она отметила, что, несмотря на отсутствие торгового соглашения и плачевное состояние политического диалога, товарооборот между Россией и Британией растет.

"Политические отношения действительно непростые, но двусторонние связи ими не ограничиваются, есть много других уровней, в том числе торговые и инвестиционные связи. Россия наш 22-й по размеру торговый партнер в мире. Мы видим рост товарооборота, он достиг $20 млрд, это хорошо и для британцев, и для россиян. Я считаю, укрепление экономических и коммерческих связей при условии соблюдения санкций - позитивный знак", - подчеркнула посол Великобритании.

Броннерт отметила, что Лондон видит стремление российских властей улучшить ситуацию в сфере простоты ведения бизнеса.

"Интересно посмотреть, какие действия предпримет новое российское правительство для увеличения темпов экономического роста. Надеемся, что российская экономика будет расти как в интересах россиян, так и в интересах торговых партнеров России", - добавила дипломат.

Великобритания вышла из состава ЕС поздним вечером 31 января (ночью 1 февраля по московскому времени) спустя 3,5 года после референдума о британском членстве в ЕС. Теперь для страны до 31 декабря 2020 года наступает переходный период, в течение которого ЕС и Великобритании предстоит провести еще одни сложные переговоры и согласовать свои будущие отношения.

В переходный период Соединенное Королевство будет оставаться в европейском таможенном союзе и едином рынке, сохранится свобода передвижения между Великобританией и ЕС. В то же время, Великобритания теряет членство в Европарламенте и Еврокомиссии, то есть она будет подчиняться правилам и законам ЕС, но у нее не будет права голоса в блоке.

Основной вопрос, который предстоит согласовать Великобритании и Евросоюзу, - новое торговое соглашение. Если это не произойдет, то торговля между ЕС и Соединенным Королевством будет происходить по правилам ВТО, что невыгодно Лондону и Брюсселю.

Также стороны должны согласовать правила доступа к районам промысла рыбы, что, скорее всего, станет непростым вопросом. Достигнуть договоренности придется и в сфере юриспруденции, безопасности, передачи данных, лицензирования лекарств, авиационных стандартов, поставок газа и электричества.