Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:26Заразились
на 16.06В России 545 458+8 248В мире 8 034 504+133 580

В ООН предупредили о "пандемии голода" в Латинской Америке из-за COVID-19

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Во Всемирной продовольственной программе ООН (ВПП ООН) во вторник призвали международное сообщество действовать быстро, чтобы кризис с COVID-19 в Латинской Америке не спровоцировал голод, пишет газета The Guardian.

В миреПрезидент Бразилии пригрозил выйти из ВОЗ за совет вернуть ограниченияПрезидент Бразилии пригрозил выйти из ВОЗ за совет вернуть ограниченияЧитать подробнее

"Мы действительно обеспокоены этой тенденцией в области здравоохранения. К сожалению, в том, что касается ситуации с продовольственной безопасностью, новости не очень хорошие... Мы должны действовать быстро, чтобы предотвратить пандемию голода", - приводит газета слова главы подразделения ВПП в странах Латинской Америки и Карибского бассейна Мигеля Баррето.

По оценкам организации, коронавирусный кризис и вызванные им ограничительные меры могут спровоцировать нехватку продовольствия, от которой могут пострадать около 40 млн человек в странах Южной и Центральной Америки, а также Карибского бассейна.

Согласно данным ВПП, в 11 государствах этого региона в начале года 3,4 млн человек столкнулись с острой нехваткой продовольствия, а сейчас, спустя почти полгода кризиса, их уже 14 млн.

Недавно в ВОЗ заявили, что наиболее тревожная ситуация с коронавирусом в данный момент складывается в странах Латинской и Центральной Америки, поскольку там растет число заражений и не проводится достаточное количество тестов.

ООН Латинская Америка коронавирус

Новости по теме

Новости

Сотни рейсов в аэропортах Пекина отменили на фоне ситуации с COVID-19

20 индийских военных погибли из-за столкновения с китайскими войсками

Что произошло за день: вторник, 16 июня

Волна беспорядков в США

Трамп подписал указ о реформе полиции после волны протестов

Трамп подписал указ о реформе полиции после волны протестов

Министр юстиции Турции выступил за превращение Святой Софии в мечеть

Министр юстиции Турции выступил за превращение Святой Софии в мечеть

Российский БТР подорвался в Сирии

Сеул обнародовал видео подрыва северокорейцами офиса по межкорейским связям

Сеул обнародовал видео подрыва северокорейцами офиса по межкорейским связям

Россия направит $21,2 млн в систему школьного питания в Таджикистане

Северная Корея взорвала офис по межкорейским связям в Кэсоне

Что случилось этой ночью: вторник, 16 июня

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');