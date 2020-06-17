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"Куратор" суицидальных групп для подростков задержан в казахстанской Арыси

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В городе Арысь Туркестанской области Казахстана задержан организатор телеграм-каналов суицидальной направленности для подростков, сообщил портал МВД республики.

Согласно распространенной в среду информации, при мониторинге социальных сетей по выявлению противоправных действий в отношении несовершеннолетних, сотрудниками криминальной полиции и следствия МВД была получена информация о группе суицидального характера с участием несовершеннолетних казахстанцев.

По информации МВД, для установления и задержания лиц, причастных к пропаганде суицида, была создана специальная следственно-оперативная группа из сотрудников Центра по противодействию киберпреступности МВД и департамента полиции Туркестанской области.

"В ходе дальнейшей работы полицейские отследили организатора в сети интернет, выяснили его данные, местонахождение и задержали подозреваемого, жителя города Арысь. При обыске у него были изъяты ноутбук, сотовые телефоны, три коробки с сим-картами и другие вещественные доказательства. В телефоне задержанного обнаружены созданные им телеграм-каналы суицидальной направленности", - отмечается в сообщении.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по покушению на убийство. С санкции суда подозреваемый арестован.

Казахстан

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