США ввели санкции против Башара Асада и его жены

Всего под новые санкции попали 39 граждан и организаций

Президент Сирии Башар Асад Фото: Reuters

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - США 17 июня вводят новые санкции против Сирии, под которые попадут президент Башар Асад и его жена Асма, объявил госсекретарь Майк Помпео. Речь идет о политических и экономических ограничениях, которые вводятся за ведение войны и зверства против народа Сирии, по так называемому "закону Цезаря".

"Сегодня мы начинаем последовательную санкционную политику в отношении режима Асада в соответствии с актом Цезаря. Он позволяет вводить жесткие экономические санкции, чтобы заставить режима Асада и его иностранных помощников ответить за жестокие действия в отношении сирийского народа", - написал глава Госдепа в твиттере.

Он пообещал, что санкции против Асада и его режима будут вводиться, чтобы он прекратил ненужную войну и согласился на политическое решение внутрисирийского конфликта. Цель ограничений - лишить режим экономической и политической поддержки. Всем, кто имеет с этим режимом дело, потенциально грозит запрет на въезд США и отказ от доступа на американские рынки.

Пока новые санкции вводятся в отношении 39 граждан и организаций. Кроме Асада, его жены и сестры Бушры в него попали связанная с Ираном афганская шиитская организация "Фатимиюн", участвующая в военном конфликте в Сирии на стороне сирийских правительственных сил, командующий четвертой бронетанковой дивизией младший брат президента Махер Асад, а сама дивизия и другие ее командиры. Также под санкции попал сирийский предприниматель Мохаммед Хамшо, которого в Госдепе назвали спонсором зверств режима, и его окружение.

Поставок гуманитарной помощи населению Сирии санкции не касаются.

Президент США Дональд Трамп подписал "Закон Цезаря" в декабре 2019 года. Акт назван в честь сирийского военного фотографа с позывным Цезарь, который вывез из Сирии фотографии пыток и убийств заключенных в тюрьмах, напоминают в Госдепартаменте.