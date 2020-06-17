В НАТО решили усилить системы ПВО и ПРО для противостоянии России

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Министры обороны стран НАТО на саммите приняли решение усилить системы ПВО и ПРО альянса, чтобы противостоять российской ядерной ракетной угрозе, заявил в среду глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции по итогам первого дня консультаций министров обороны, перечисляя меры, принятые для противостояния РФ и ее ядерному арсеналу. По словам генсека НАТО, в том, что касается ядерного оружия, "поведение России - дестабилизирующее и опасное".

Также Столтенберг подчеркнул, что некоторые члены альянса закупают современное вооружение для модернизации своих систем ПВО. В частности, речь идет о ЗРК Patriot.

Кроме того, по его словам, страны НАТО закупают, к примеру, боевые самолеты пятого поколения. Столтенберг в очередной раз заявил, что альянс не собирается зеркально реагировать на развертывание Россией нового вооружения. "Мы не стремимся зеркально отвечать России, и мы не будем размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе", - сказал генсек.