РФ укрепит западную группировку войск на фоне усиления странами НАТО систем ПВО и ПРО

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Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - После заявлений министров обороны стран НАТО о дополнительной закупке систем ПРО Patriot Россия продолжит укреплять свою военную группировку на западном направлении, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

"На фоне этих заявлений мы будем продолжать усиливать группировку на западном направлении, исходя из тех вызовов, которые поступают извне", - сказал Швыткин "Интерфаксу" в среду.

Он отметил, что "на западном направлении РФ в любом случае усиливает группировку и личным составом, и соответствующими ракетными комплексами".

"Мы понимаем, что западное направление особенно сейчас милитаризовано со стороны стран блока НАТО, и конечно, мы не можем стоять в стороне и не принимать соответствующие зеркальные меры", - пояснил Швыткин.

По его словам, "заявление Столтенберга - это дополнительный сигнал для нас, что мы идем по правильному пути и не надо самоуспокаиваться". "Одновременно хочется отметить, что наши ракетные комплексы готовы преодолеть любую систему ПРО", - сказал зампред комитета.

По его словам, "безусловно данные заявления (Столтенберга - ИФ) не несут стабильности и порядка; это только повлечет за собой очередной виток напряжения".

Министры обороны стран НАТО на саммите приняли решение усилить системы ПВО и ПРО альянса, чтобы противостоять российской ядерной ракетной угрозе, заявил в среду глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Мы решили укрепить общие системы ПВО и ПРО", - сказал он на пресс-конференции по итогам первого дня консультаций министров обороны, перечисляя меры, принятые для противостояния РФ и ее ядерному арсеналу. По словам Столтенберга, в том, что касается ядерного оружия, "поведение России - дестабилизирующее и опасное".