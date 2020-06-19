Премьер Индии заявил, что йога предотвращает заражение коронавирусом

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Премьер Индии Нарендра Моди считает, что занятия йогой являются эффективным способом защиты от заражения коронавирусом.

"Мы все знаем, что до сих пор нигде в мире не смогли разработать вакцину от коронавируса COVID-19, - заявил Моди в видеообращении в четверг. - Именно поэтому прямо сейчас только сильный иммунитет может стать щитом и телохранителем для нас и членов наших семей... Йога - наш верный друг в создании такой иммунной защиты".

Моди отметил, что йога также способна облегчить стресс, который переживают люди на фоне пандемии коронавируса. Премьер подчеркнул, что практикует занятия йогой и является вегетарианцем.

Призыв премьера к занятиям йогой прозвучал в преддверии Международного дня йоги, который отмечается ежегодно 21 июня.

В 2014 году, когда Моди занял пост премьера Индии, он создал министерство по продвижению йоги, аюрведы и других индийских традиционных народных методов лечения.

В январе министерство опубликовало бюллетень о том, как традиционные практики могут помочь народу Индии в борьбе с коронавирусом.

В то же время эксперты, в том числе из Национальных институтов здравоохранения США, отмечают, что "нет научных доказательств того, что какой-либо из этих видов альтернативной медицины может предотвратить (заражение) или вылечить COVID-19".

Ранее сообщалось, что власти Индии вновь ввели режим карантина в городе Ченнаи - столице штата Тамилнад - и трех прилежащих к нему районах. По данным BBC News, он продлится 12 дней и будет снят 30 июня. В период локдауна в городе доступно предоставление только жизненно важных услуг, а также работают магазины товаров первой необходимости.

Ченнаи является крупнейшим очагом распространения коронавируса в стране. В нем зафиксировано более 37 тыс. случаев заражения в то время, как по всему штату Тамилнад насчитывается 50 тыс. заражений. При этом в Ченнаи зафиксировано всего 600 летальных исходов среди инфицированных.

Индия занимает четвертое место в мире по количеству подтвержденных заражений COVID-19. С начала вспышки инфекции в стране выявили более 381 тыс. случаев заражения, свыше 12 тыс. человек с коронавирусом скончались.