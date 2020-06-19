Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:51Заразились
на 19.06В России 569 063+7 972В мире 8 488 977+139 027

Премьер Индии заявил, что йога предотвращает заражение коронавирусом

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Премьер Индии Нарендра Моди считает, что занятия йогой являются эффективным способом защиты от заражения коронавирусом.

"Мы все знаем, что до сих пор нигде в мире не смогли разработать вакцину от коронавируса COVID-19, - заявил Моди в видеообращении в четверг. - Именно поэтому прямо сейчас только сильный иммунитет может стать щитом и телохранителем для нас и членов наших семей... Йога - наш верный друг в создании такой иммунной защиты".

Моди отметил, что йога также способна облегчить стресс, который переживают люди на фоне пандемии коронавируса. Премьер подчеркнул, что практикует занятия йогой и является вегетарианцем.

В РоссииМизулина потребовала удалить публикации о том, что она призывала запретить йогу в СИЗОЧитать подробнее

Призыв премьера к занятиям йогой прозвучал в преддверии Международного дня йоги, который отмечается ежегодно 21 июня.

В 2014 году, когда Моди занял пост премьера Индии, он создал министерство по продвижению йоги, аюрведы и других индийских традиционных народных методов лечения.

В январе министерство опубликовало бюллетень о том, как традиционные практики могут помочь народу Индии в борьбе с коронавирусом.

В то же время эксперты, в том числе из Национальных институтов здравоохранения США, отмечают, что "нет научных доказательств того, что какой-либо из этих видов альтернативной медицины может предотвратить (заражение) или вылечить COVID-19".

КультураПутин решил начать путь к йоге с духовного совершенствованияЧитать подробнее

Ранее сообщалось, что власти Индии вновь ввели режим карантина в городе Ченнаи - столице штата Тамилнад - и трех прилежащих к нему районах. По данным BBC News, он продлится 12 дней и будет снят 30 июня. В период локдауна в городе доступно предоставление только жизненно важных услуг, а также работают магазины товаров первой необходимости.

Ченнаи является крупнейшим очагом распространения коронавируса в стране. В нем зафиксировано более 37 тыс. случаев заражения в то время, как по всему штату Тамилнад насчитывается 50 тыс. заражений. При этом в Ченнаи зафиксировано всего 600 летальных исходов среди инфицированных.

Индия занимает четвертое место в мире по количеству подтвержденных заражений COVID-19. С начала вспышки инфекции в стране выявили более 381 тыс. случаев заражения, свыше 12 тыс. человек с коронавирусом скончались.

Международный день йоги

6
В Париже День йоги встретили чуть раньше - 17 июняА в Индии все по графику - День йоги отмечают сегодня, но готовиться к нему, проводя массовые практики на открытом воздухе, начали так же заранееКитай также не остается в сторонеДень йоги на палубе индийского авианосца "Вираат"...И в БейрутеВ декабре 2014 года Генассамблея ООН по предложению премьер-министра Индии Нарендры Моди провозгласила 21 июня Днем йоги. На фото йога в Тель-Авиве.
В Париже День йоги встретили чуть раньше - 17 июня
коронавирус Индия Нарендра Моди

Новости по теме

Новости

Россия пообещала защищать "Газпром" из-за обвинений в причастности к делу Белгазпромбанка

Россия пообещала защищать "Газпром" из-за обвинений в причастности к делу Белгазпромбанка

Лукашенко пообещал "железобетонно" разобраться с "заигравшимися в политику" бизнесменами

Лукашенко заявил о срыве масштабного плана по дестабилизации Белоруссии

Пандемия коронавируса

Ученые заявили, что коронавирус был в Италии уже в декабре прошлого года

Что случилось этой ночью: пятница, 19 июня

Помпео назвал предателем Болтона за критику Трампа в книге мемуаров

Помпео назвал предателем Болтона за критику Трампа в книге мемуаров

Пикет в поддержку соперников Лукашенко в Минске длился почти семь часов

Пикет в поддержку соперников Лукашенко в Минске длился почти семь часов
Изменение Конституции

Венецианская комиссия напомнила РФ об обязательности исполнения решений ЕСПЧ

Сторонники конкурентов Лукашенко вышли на пикет солидарности в Минске

Новак дал прогноз по выходу мирового рынка нефти к балансу запасов

Новак дал прогноз по выходу мирового рынка нефти к балансу запасов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');