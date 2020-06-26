В Индии до августа не будет ходить железнодорожный транспорт из-за роста заболеваемости COVID-19

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Индийская компания Indian Railways, управляющая 99% железнодорожной сети в стране, решила приостановить все пассажирские перевозки из-за роста числа новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает в пятницу издание The Times of India.

Ограничения будут действовать до 12 августа. Они распространяются на скоростные и пригородные поезда, а также на составы, перевозящие почтовые отправления.

Однако в стране продолжат курсировать специализированные поезда для перевозки домой рабочих иммигрантов, которые оказались без работы в крупных городах Индии.

За последние сутки в Индии зарегистрировали более 17 тыс. новых случаев заболевания, что стало рекордным показателем за время пандемии.

Согласно данным Минздрава страны, в общей сложности зарегистрировано около 490 тыс. случаев заражения коронавирусом, 15 тыс. человек скончалось.