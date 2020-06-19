Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:11Заразились
на 19.06В России 569 063+7 972В мире 8 488 977+139 027

Умер сэр Иэн Холм, сыгравший Бильбо во "Властелине колец"

Умер сэр Иэн Холм, сыгравший Бильбо во "Властелине колец"
Актер Иэн Холм
Фото: Reuters

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Сэр Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса в трилогии "Властелин колец", умер в больнице, сообщает BBC News со ссылкой на его агента. Ему было 88 лет.

Причиной смерти названы осложнения, вызванные болезнью Паркинсона.

"Сэр Иэн Холм, командор ордена Британской Империи умер сегодня утром, - говорится в пресс-релизе. - Рядом с ним в больнице были его родные и сиделка".

Иэн Холм Катберт родился 12 сентября 1931 года в Гудмэйзе. Он учился в Королевской академии драматического искусства, много играл в театрах, а в кино впервые снялся в 1958 году.

В его послужном списке больше 100 киноролей. Наиболее известные его работы в "Чужом" (Alien, 1979), "Безумии короля Георга" (The Madness of King George, 1994 год), "Пятом элементе" (The Fifth Element, 1995 год). За роль в фильме "Огненные колесницы" (Chariots of Fire, 1981 год) Холм был номинирован на "Оскара" в категории "Лучшая мужская роль второго плана".

Иэн Холм Великобритания Бильбо Бэггинс

Новости по теме

Новости

Суд Нидерландов принял жалобу РФ на решение о выплате экс-акционерам "ЮКОСа" $57 млрд

Лукашенко заявил, что его не удастся "столкнуть лбами" с Путиным

Россия пообещала защищать "Газпром" из-за обвинений в причастности к делу Белгазпромбанка

Россия пообещала защищать "Газпром" из-за обвинений в причастности к делу Белгазпромбанка

Лукашенко пообещал "железобетонно" разобраться с "заигравшимися в политику" бизнесменами

Лукашенко заявил о срыве масштабного плана по дестабилизации Белоруссии

Пандемия коронавируса

Ученые заявили, что коронавирус был в Италии уже в декабре прошлого года

Что случилось этой ночью: пятница, 19 июня

Помпео назвал предателем Болтона за критику Трампа в книге мемуаров

Помпео назвал предателем Болтона за критику Трампа в книге мемуаров

Пикет в поддержку соперников Лукашенко в Минске длился почти семь часов

Пикет в поддержку соперников Лукашенко в Минске длился почти семь часов
Изменение Конституции

Венецианская комиссия напомнила РФ об обязательности исполнения решений ЕСПЧ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');