Умер сэр Иэн Холм, сыгравший Бильбо во "Властелине колец"

Актер Иэн Холм Фото: Reuters

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Сэр Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса в трилогии "Властелин колец", умер в больнице, сообщает BBC News со ссылкой на его агента. Ему было 88 лет.

Причиной смерти названы осложнения, вызванные болезнью Паркинсона.

"Сэр Иэн Холм, командор ордена Британской Империи умер сегодня утром, - говорится в пресс-релизе. - Рядом с ним в больнице были его родные и сиделка".

Иэн Холм Катберт родился 12 сентября 1931 года в Гудмэйзе. Он учился в Королевской академии драматического искусства, много играл в театрах, а в кино впервые снялся в 1958 году.

В его послужном списке больше 100 киноролей. Наиболее известные его работы в "Чужом" (Alien, 1979), "Безумии короля Георга" (The Madness of King George, 1994 год), "Пятом элементе" (The Fifth Element, 1995 год). За роль в фильме "Огненные колесницы" (Chariots of Fire, 1981 год) Холм был номинирован на "Оскара" в категории "Лучшая мужская роль второго плана".