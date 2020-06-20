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Госдеп США подтвердил приглашение Китаю принять участие в консультациях по контролю над вооружениями

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - США в очередной раз предложили Китаю принять участие в американо-российских консультациях по контролю над вооружениями, говорится в распространенном сообщении госдепартамента Соединенных Штатов.

"Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китайской Народной Республике, предложив присоединиться к этим дискуссиям, и ясно заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно провели переговоры по контролю над вооружениями", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается также, что специальный посланник США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли 22-23 июня будет находиться в Австрии для консультаций с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым "по взаимно согласованным темам, связанным с будущим контроля над вооружениями".

Срок действия договора СНВ-3 между Россией и США истекает в 2021 году. США заявляют, что к переговорам о новом соглашении следует подключить Китай. Пекин решительно отказывается от участия в этом процессе.

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