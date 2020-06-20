США отклонили запросы Китая на допрейсы между Пекином и Вашингтоном

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты отклонили запросы китайских авиакомпаний на дополнительные еженедельные рейсы между двумя странами.

В распространенном заявлении американского министерства транспорта говорится, что решение было принято для "поддержания паритета" в регулярных пассажирских перевозках между двумя странами, добавив, что оно готово пересмотреть это решение, если китайские авиационные власти скорректируют свою политику в отношении американских перевозчиков.

В то же время, в нем подчеркивается, что отказ "не должен рассматриваться как эскалация" в отношениях и это решение ведомства "является только процедурным вопросом".

Ранее на этой неделе Соединенные Штаты и Китай объявили, что каждый из них разрешит по четыре еженедельных рейса между двумя странами.

Американское министерство транспорта заявляло ранее, что правительство США все еще надеется, что Китай согласится в полном объеме восстановить права США на полеты американских авиакомпаний в соответствии с двусторонним соглашением.