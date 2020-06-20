34 новых случая COVID-19 выявлено в Китае за сутки

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - За истекшие сутки в Китае выявлены 34 новых случая заражения коронавирусом, из них 27 больных в активной форме и семь бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Из активных случаев четыре "импортированы", 23 зафиксированы внутри страны: 22 в Пекине и один в провинции Хэбэй.

За предыдущие сутки были выявлены 37 новых случаев заражения коронавирусом: 32 активных (25 в Пекине) и пять бессимптомных.

Смертельных исходов нет.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зарегистрированы 83 352 активных случая заражения, из них 1 868 ввезенных из-за рубежа.

На китайских территориях вне материковой части страны выявлены три новых случая заболевания, все в Гонконге. С начала эпидемии зарегистрировано 1 618 больных коронавирусом: в Гонконге - 1 127 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 446 (семь случаев смерти).