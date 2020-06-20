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На Украине из-за непогоды обесточено порядка 180 населенных пунктов

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В результате осложнения погодных условий состоянием на утро субботы обесточены 179 населенных пунктов в четырех областях Украины, сообщила в субботу пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 20 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 179 населенных пунктов в четырех областях, а именно: Черниговская - 101, Киевская - 49, Сумская - 23 и Житомирская - шесть", - говорится в сообщении на официальном сайте ГСЧС.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Украина

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