Бургомистра бельгийского города Брюгге ранили ножом в шею

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Бургомистр (глава городского управления) фламандского города Брюгге Дирк Де Фау получил ножевое ранение в шею, сообщили в субботу бельгийские СМИ со ссылкой на местную полицию.

Де Фау доставили в больницу, где он был прооперирован, его состояние стабильное, отмечается в публикациях.

Прокуратура провинции Западная Фландрия объявила о задержании нападавшего за попытку убийства.

На месте преступления работают эксперты федеральной полиции.

О мотивах нападения и подробностях происшествия не сообщается.