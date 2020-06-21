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За сутки в Пекине выявлены 25 случаев заражения коронавирусом

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В Пекине за истекшие сутки зафиксировано 25 новых случаев коронавирусной инфекции - 22 активных и три бессимптомных, сообщили столичные медицинские власти.

Всего по состоянию на 00:00 часов воскресенья в китайской столице выявлено 227 больных в активной форме, все они госпитализированы, отмечается в сообщении. Еще 18 бессимптомных носителей вируса находятся под наблюдением врачей.

В Пекине развернута кампания комплексного повсеместного тестирования населения на предмет выявления инфицированных COVID-19, о чем накануне сообщил журналистам заместитель заведующего орготделом пекинского горкома КПК Чжан Цян.

Эта мера продиктована новой вспышкой инфекции, которая начала распространяться в городе с 11 июня. Всего пробы на вирус взяты уже у 2 млн 297 тыс. человек из 20-миллинного населения столицы.

Первый зараженный был выявлен в Пекине 11 июня на столичном оптовом продовольственном рынке "Синьфади" в городском районе Фэнтай.

По мере роста числа инфицированных власти Пекина со вторника текущей недели ввели второй уровень реагирования на чрезвычайные ситуации и масштабные ограничительные меры.

В районе Фэнтай введен "режим военного времени", в микрорайонах, расположенных вблизи рынка "Синьфади", введены жесткие карантинные меры.

При этом пекинские власти сообщили, что город не будет блокирован, как это имело место быть в начале года в Ухане, который считается эпицентром распространения коронавируса.

Пекин Китай коронавирус COVID-19

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