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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:48Заразились
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В Китае за сутки выявлены 32 новых случая заражения коронавирусом

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - За истекшие стуки в Китае выявлены 32 новых случая заражения коронавирусом, из них 26 больных в активной форме и шесть бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Из активных случаев один "импортирован", 25 зафиксированы внутри страны: 22 - Пекин и три - провинция Хэбэй, на территории которой расположена столица КНР.

За предыдущие сутки были выявлены 34 новых случая заражения коронавирусом: 27 активных (22 - в Пекине) и семь бессимптомных. Смертельных исходов нет.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрированы 83 тыс. 378 активных случая заражения, из них 1 тыс. 869 ввезенных из-за рубежа.

На китайских территориях вне материковой части страны выявлен один новый случай заболевания - в Гонконге. С начала эпидемии зарегистрировано 1 тыс. 6198 больных коронавирусом: в Гонконге - 1 тыс. 128 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 446 (семь случаев смерти).

Китай коронавирус COVID-19

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