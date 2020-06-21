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В Финляндии затонул катер береговой охраны

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Катер береговой охраны в ночь на воскресенье наскочил на каменистый мыс около финского города Ловииза (Loviisa) и затонул, в результате чего один моряк погиб, сообщил департамент береговой охраны Финляндии.

На борту катера находились три члена экипажа, двух удалось спасти. Береговая охрана сняла их с катера и доставила на вертолете пограничной охраны в больницу. Один моряк не смог выбраться из катера, наполнившегося морской водой, уточнили в департаменте.

На место происшествия были направлены катера патрулирования береговой охраны Финского залива, спасательный вертолет пограничной службы Финляндии, а также аварийно-спасательные службы и полиция. Полиция расследует причины происшедшего.

Затонувший патрульный катер представлял собой 10-метровое судно, используемое в различных миссиях Береговой охраны.

Финляндия Финский залив

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