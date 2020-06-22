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Зеленский назвал переговоры с Путиным "сложной и запутанной" работой

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что привержен переговорам о мире с президентом России Владимиром Путиным, но назвал их "очень запутанной и сложной" работой.

"У меня не было времени выбрать, верить или не верить Владимиру Путину", - сказал Зеленский в интервью канадской газете The Globe and Mail.

Президент Украины также заявил, что, несмотря на буксующие переговоры, в них произошли небольшие позитивные сдвиги. Ими он назвал состоявшиеся несколько раз обмены пленными.

"Может быть, обмен пленными - не такая большая победа, но такие маленькие победы делают большую победу возможной, а для нас это возвращение утраченных территорий", - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский Владимир Путин

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