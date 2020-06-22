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В Белоруссии появился первый вооруженный ЧОП

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Белоруссии частная компания ООО "ГардСервис" получила право оказывать охранные услуги с применением оружия.

Соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко, выдержки из документа опубликованы на Национальном правовом интернет-портале.

"ГардСервис" предоставлено право охранять объекты, имущество физических и юридических лиц, принимать сигналы тревоги сигнализации, перевозить и охранять перемещаемое имущество, сопровождать товары и транспортные средства, проектировать, монтировать, налаживать и обслуживать системы охраны.

До настоящего времени в перечень юрлиц с особыми уставными задачами, которым разрешено ношение оружие, входили только государственные организации, за исключением СЗАО "Энерго-Оил". Последнему разрешено использовать оружие на территории спортивно-стрелкового комплекса для обучения стендовой и практической стрельбе, в том числе из боевого, служебного и гражданского оружия.

По данным ЕГР, ООО "ГардСервис" было зарегистрировано в ноябре 2019 года в Минске.

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