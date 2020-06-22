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Трамп и Макрон по телефону обсудили необходимость прекращения огня в Ливии

В случае продолжения военной эскалации конфликт в Ливии может принять более опасный характер

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон в понедельник в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Ливии, сообщил в понедельник заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

"Двое лидеров сошлись во мнении о срочной необходимости прекращения огня в Ливии и скорейшем возобновлении переговоров между (противоборствующими) сторонами в Ливии", - написал Дир в своем твиттере.

Он добавил, что Трамп и Макрон вновь заявили, что "военная эскалация с обеих сторон должна быть немедленно прекращена, чтобы предотвратить превращение ливийского конфликта в еще более опасный и неразрешимый".

В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: признанное ООН и находящееся в Триполи правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.

В последнее время силы ПНС при военной поддержке Турции активно теснят армию Хафтара.

США Франция Ливия

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