Число жертв коронавируса в мире превысило 472 тысячи человек

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 8:30 вторника по московскому времени достигло 472 171 человека, увеличившись за сутки на 3 840, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Сутками ранее этот показатель равнялся 2 292.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 8:30 вторника насчитывалось 9 098 643 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 146 215 против 181 799 по состоянию на 9:00 минувшего понедельника, излечились более 4,5 млн человек.

Более 1 млн инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - там 2 312 302 заболевших (120 402 скончались) и в Бразилии - 1 106 470 (51 271).