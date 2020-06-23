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Общественники через суд потребовали информацию о биологических лабораториях США на Украине

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В киевский суд поступил иск общественной организации "Сознательная Украина" к Минздраву и МИДу Украины, а также к Министерству обороны США в лице американского посольства в Киеве.

Как сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева, общественная организация просит суд признать противоправной бездеятельность Минздрава, МИДа и посольства США на Украине из-за отсутствия их официальных заявлений о признании или опровержении обнародованной в СМИ информации о существовании на Украине 15 военных биологических лабораторий США и обязать ответчиков опубликовать такие заявления.

"Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу", - говорится в сообщении суда.

Украина США

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