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В Китае за сутки выявлены 15 новых случаев заражения коронавирусом

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - За истекшие сутки в Китае выявлены 15 новых случаев заражения коронавирусом, из них 12 больных в активной форме и три бессимптомных носителя, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Из активных случаев три "импортированы", девять зафиксированы внутри страны: семь – в Пекине и два в провинции Хэбэй, на территории которой расположена столица КНР.

За предыдущие сутки были выявлены 29 новых случаев заражения коронавирусом: 22 активных (девять – в Пекине) и семь бессимптомных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зарегистрированы 83 430 активных случая заражения, из них 1 888 ввезены из-за рубежа.

На китайских территориях вне материковой части страны выявлены 16 новых случаев заболевания, все – в Гонконге. С начала эпидемии зарегистрированы 1 668 больных коронавирусом: в Гонконге – 1 177 (при шести случаях смертельного исхода), в Макао – 45, на Тайване – 446 (семь случаев смерти).

коронавирус Китай COVID-19

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