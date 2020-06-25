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Рубль открыл торги гэпом вниз к доллару и евро вслед за упавшей нефтью

Российская валюта активно дешевеет и из-за снижения интереса инвесторов к риску

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Доллар и евро уверенно растут на Московской бирже в четверг утром, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине на фоне ухудшения отношения инвесторов к рисковым активам и упавшей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 69,53-69,74 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 69,62 руб./$1 (+75,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 78,26 руб./EUR1 (+42,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 61 копейку к уровню закрытия вторника, 23 июня, до 73,51 рубля.

Доллар при этом оказался на 78,24 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 50,6 копейки выше официального курса.

Почему инвесторы теряют интерес к рисковым активам

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль открыл торги гэпом вниз к доллару и евро на фоне ухудшения внешнего фона. Снижение аппетита к риску со стороны глобальных инвесторов связано с опасениями второй волны эпидемии COVID-19, увеличением напряженности в отношениях США и Европы и заметным ухудшением прогноза для мировой экономики Международным валютным фондом (МВФ). Согласно новому прогнозу МВФ, мировой ВВП в этом году сократится на 4,9%. В апреле фонд прогнозировал снижение на 3%.

Пандемия коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает увеличение количества новых случаев заболеваемости COVID-19 в США, Китае и странах Латинской Америки. Австралия в четверг сообщила о максимальном с апреля числе новых случаев заражения.

Тем временем, администрация президента США Дональда Трампа готовится ввести новые пошлины для очередной порции товаров европейского экспорта объемом порядка $3,1 млрд евро в год в качестве следующего шага в споре с Евросоюзом относительно субсидирования авиастроительных компаний. Эксперты опасаются, что эти действия могут вылиться в масштабную торговую войну уже этим летом.

Офис торгового представителя США обнародовал предварительный список из 30 видов товаров, для которых могут быть введены пошлины в размере до 100%, включая оливки, кофе, шоколад, кондитерские изделия и алкогольные напитки. Кроме того, предложено еще больше поднять пошлины для европейских товаров, в отношении которых уже действуют повышенные тарифы, составляющие на данный момент от 15% до 25%.

Нефть дешевеет из-за пандемии и роста запасов в США

Цены на нефть снижаются в четверг на фоне роста числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в ряде стран, а также увеличения запасов нефти в США по итогам третьей недели подряд.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 по Москве снизилась на 0,74% - до $40,01 за баррель. По итогам торгов в среду, 24 июня, эти контракты подешевели на 5,4%, до $40,31 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на 0,71% - до $37,74 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на 5,9%, до $38,01 за баррель.

Данные министерства энергетики США, обнародованные в среду, показали рост запасов нефти в Штатах по итогам третьей недели подряд - на 1,4 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 100 тыс. баррелей.

Запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, сократились за неделю на 1 млн баррелей. Добыча нефти в США увеличилась на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 11 млн б/с.

Резервы бензина на прошлой неделе уменьшились на 1,7 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 249 тыс. баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения запасов бензина на 1,9 млн баррелей и увеличения запасов дистиллятов на 100 тыс. баррелей.

Московская биржа США Китай Коронавирус Brent WTI

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