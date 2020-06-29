Более 1 млн жителей индийского штата Ассам пострадали от наводнения

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В индийском штате Ассам более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома из-за сильного наводнения, вызванного муссонными ливнями, сообщили в понедельник местные власти.

"Два человека утонули за последние сутки и более одного миллиона человек пострадали, ситуация с наводнением становится критичнее с каждым часом", - говорится в сообщении правительства штата.

Из-за проливных дождей из берегов вышла одна из крупнейших рек в мире Брахмапутра, затопив более 2 тыс. деревень Ассама, который ежегодно страдает от сезонных наводнений.

Власти отмечают, что под водой оказался национальный парк Казиранга, где обитают редкие носороги.

По данным федерального управления Индии по водным ресурсам, ожидается, что уровень воды в реке повысится, поскольку в ближайшие три дня ожидается увеличение количества осадков.

Сейчас в штате развернуты военизированные формирования для проведения спасательных операций и обеспечения социальной дистанции в убежищах из-за риска распространения коронавируса

С начала вспышки коронавируса в Ассаме диагностировали почти 7,5 тыс. случаев заражения, 11 инфицированных скончались. Всего в Индии зафиксировано почти 550 тыс. заражений, причем количество летальных исходов превышает отметку в 16 тыс.