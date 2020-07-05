Индиец заказал золотую маску для защиты от вирусов

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Житель города Пимпри-Чинчвад на западе Индии начал носить золотую маску, чтобы предотвратить заражение коронавирусом COVID-19, сообщила газета Hindustan Times.

Бизнесмен Шанкар Кураде заплатил за маску около $4000. За эту сумму в Индии можно купить примерно 1,075 миллиона обычных масок. В ней проделаны мелкие отверстия, через которые можно дышать. Кураде признался, что не уверен в эффективности такого способа защиты. Он рассказал, что идея сделать золотую маску пришла к нему после просмотра видео человека, который ходит в такой же серебряной маске.

#Instantané

L'homme d'affaires indien Shankar Kurhade porte un masque en or d'une valeur estimée à 289.000 roupies (3.869 dollars) à Pune (ouest de l'Inde) #AFP pic.twitter.com/5J5W5VUY5G — Agence France-Presse (@afpfr) July 4, 2020

Маска Кураде сделана из тонкой золотой пластины, которая пронизана золотыми нитями для прочности.

Город Пимпри-Чинчвад находится в индийском штате Махараштра, который сильнее всего пострадал от эпидемии COVID-19. За этот год в штате умерли от заражения более 8,3 тысячи человек.