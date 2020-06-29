Финляндия депортирует в РФ организатора тренингов, клиенты которого покончили с собой

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Объявленный в розыск основатель некоммерческой организации "Зеора" Виктор Маркелов, двое клиентов которого совершили суицид, будет депортирован из Финляндии в Россию, сообщил его адвокат Андрей Макаркин.

"Власти Финляндии действуют необъяснимо, депортируя в Россию человека, подвергшемуся здесь явно необоснованной репрессии", - написал Макаркин в соцсети. По его данным, Маркелов пока находится в депортационном центре в Финляндии, где он просил политического убежища.

Адвокат опасается, что "у российских властей снова появился шанс реализовать практику карательной психиатрии в отношении Виктора Маркелова".

Основатели некоммерческой организации "Зеора" Ольга Маркелова и ее супруг Виктор были отправлены под домашний арест в октябре 2017 года. Позже Маркелов сбежал в Германию и был объявлен в международный розыск.

В ноябре 2018 года суд в Петербурге приговорил Ольгу Маркелову к условному сроку за создание НКО, посягающей на личность и права граждан. Женщина признала свою вину.

В ходе следствия было установлено, что Маркеловы создали некоммерческую организацию "Зеора", деятельность которой, как посчитало следствие, была сопряжена с насилием над людьми. Они проводили тренинги личностного роста по системе "Лайфспринг", в которой, по версии следствия, "присутствуют признаки осуществления психологического воздействия на человека, способного нанести вред здоровью". Два участника тренингов покончили с собой. Тренинговый центр "Зеора" был закрыт по решению суда.