В Латвии запретили телеканал "Россия-РТР"

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Национальный совет по электронным средствам массовой информации (НСЭСМИ) запретил ретрансляцию телеканала "Россия-РТР" в Латвии, сообщил в твиттере председатель совета Ивар Аболиньш.

Совет постановил с 15 февраля запретить ретрансляцию телеканала "Россия-РТР" на территории Латвии на один год. "Мы свое информационное пространство защищаем, защищали и будем защищать", - написал Аболиньш в Twitter.

В июле прошлого года НСЭСМИ констатировал разжигание ненависти в программе телеканала "Россия-РТР" "60 минут" и начал процедуру ограничения трансляции передачи, предупредив о возможном запрете ретрансляции телеканала в случае повторного нарушения.

В НСЭСМИ пояснили, что используемые участниками дискуссии и ведущей программы "60 минут" от 10 июля 2020 года выражения можно расценить как разжигающие рознь. В ходе дискуссии Украина называлась террористическим государством, а ее бывший президент Петр Порошенко - террористом.

Закон об электронных СМИ в Латвии предусматривает, что передачи таких СМИ не могут содержать подстрекательство к насилию или разжигание ненависти, указал совет.