Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:39Заразились
на 30.06В России 647 849+6 693В мире 10 302 052+156 261

Falcon 9 вывела на орбиту GPS-спутник новейшего поколения для ВВС США

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета Falcon 9 в среду, 1 июля, по московскому времени успешно вывела на штатную орбиту третий спутник системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III в интересах ВВС США, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск ракеты-носителя был осуществлен во вторник в 16:10 по времени Восточного побережья США (23:10 мск) с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида. Примерно через полтора часа спутник был выведен на целевую орбиту, сообщила SpaceX.

Первая многоразовая ступень американской ракеты Falcon 9 совершила управляемую посадку на плавучей платформе Just Read the Instructions, находившуюся в Атлантическом океане примерно в 635 км от космодрома на мысе Канаверал.

Космический аппарат GPS III весом 3,8 тонны станет очередным элементом в планируемой орбитальной группировке из 32 спутников глобального позиционирования третьего поколения. Эти аппараты постепенно должны будут заменить собой устаревшие спутники, которые в настоящее время обеспечивают сигнал GPS по всему миру.

Спутники GPS III имеют большую мощность сигнала, позволяют определять местоположение гражданских объектов в три раза точнее, чем используемые в настоящее время спутники, точность которых составляет от 3-10 метров. Для определения местоположения военных объектов этот показатель будет еще выше.

При этом GPS III располагает значительно улучшенными возможностями по борьбе с помехами в сравнении с более ранними аппаратами. Они будут в восемь раз более защищенными от подавления противниками США.

В настоящее время услугами системы GPS, оператором которой являются ВВС США пользуются более 4 млрд человек в мире.

Созданием новых спутников занимается корпорация Lockheed Martin. Стоимость одного аппарата оценивается в 577 млн долл. Срок эксплуатации спутника нового поколения составляет 15 лет.

Первые 10 аппаратов GPS III в версии Space Vehicle (Block IIIA) запустят до 2023 года включительно, остальные 22 в версии Follow On (Block IIIF) начнут размещать на орбите с 2025 по 2034 годы. Обновляемая система полнофункционально заработает не ранее чем в 2022 году в связи с задержкой в модернизации наземных систем управления спутниками.

Первый спутник GPS III был выведен на орбиту 23 декабря 2018 года с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, которая выиграла тендер на запуск пяти из первых шести аппаратов данного типа.

Falcon 9 SpaceX GPS III Lockheed Martin США

Новости

Для Трампа провели брифинг по публикации NYT о России и талибах

Для Трампа провели брифинг по публикации NYT о России и талибах
Выборы в США - 2020

Байден отказался от предвыборных митингов

Шестеро претендентов на пост президента Белоруссии собрали подписи для регистрации

Шестеро претендентов на пост президента Белоруссии собрали подписи для регистрации

Россия не вошла в список стран, гражданам которых разрешат въезд в ЕС с 1 июля

Россия не вошла в список стран, гражданам которых разрешат въезд в ЕС с 1 июля

Подпольный цех по производству вертолетов обнаружили в Молдавии

Председатель КНР подписал закон о нацбезопасности в Гонконге

Пандемия коронавируса

Зеленский поручил готовиться ко второй волне эпидемии COVID-19 на Украине

Зеленский поручил готовиться ко второй волне эпидемии COVID-19 на Украине
Экономический кризис

Cirque du Soleil подал заявление о защите от банкротства

Cirque du Soleil подал заявление о защите от банкротства

Китайские ученые обнаружили новый тип свиного гриппа с потенциалом пандемии

Китайские ученые обнаружили новый тип свиного гриппа с потенциалом пандемии

Что случилось этой ночью: вторник, 30 июня

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');