Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:48Заразились
на 19.07В России 771 546+6 109В мире 14 288 689+233 390

Ракету Falcon 9 с южнокорейским военным спутником запустят 20 июля

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Военный спутник связи Южной Кореи Anasis-2 (KMilSatCom 1) планируется запустить на орбиту с помощью ракеты-носителя Falcon 9 в понедельник, сообщила американская компания-разработчик ракеты-носителя SpaceX.

Отмечается, что SpaceX собирается осуществить запуск миссии ANASIS-II со стартового комплекса SLC-40 на космодроме ВВС на мысе Канаверал во Флориде. Окно для старта будет открыто с 17:00 до 20:55 по времени Восточного побережья США (с 00:00 до 03:55 по Москве 21 июля), сказали в компании.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 для этой миссии уже использовалась для запуска 30 мая нового американского пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции с экипажем в составе астронавтов Дагласа Харли и Роберта Бенкена, отмечает SpaceX.

Вслед за отделением от ракеты-носителя первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 должна будет совершить автоматическую посадку на плавучей платформе Just Read the Instructions в Атлантике.

Спутник ANASIS-II выйдет на орбиту через 32 минуты после старта ракеты-носителя, сообщили в SpaceX.

Запуск планировалось провести еще 14 июля, однако он был отложен для дополнительной проверки техники. Ранее Космический центр имени Кеннеди НАСА во Флориде сообщал, что повторная попытка запуска планировалась в воскресенье, 19 июля.

Секретный спутник Anasis-2, разработанный компанией Airbus Defense and Space во Франции, позволит Вооруженным силам Южной Кореи заменить используемые ими зарубежные и гражданские спутники связи. Он обеспечит южнокорейским военным закрытую связь в широком диапазоне.

Anasis-2 будет выведен на эллиптическую орбиту, а затем, используя свою бортовую двигательную установку, выйдет на круговую геостационарную орбиту высотой 36 тыс. км.

США SpaceX Южная Корея Anasis-2

Новости по теме

Новости

Мужчина задержан в Нанте в связи с расследованием пожара в соборе

Мужчина задержан в Нанте в связи с расследованием пожара в соборе

Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 июля

Лондон обратился к Японии за помощью в создании сети 5G без участия Huawei

Исследование показало, что дети старше 10 лет передают COVID-19 не хуже взрослых

Исследование показало, что дети старше 10 лет передают COVID-19 не хуже взрослых

Париж, Рим и Берлин готовы обсудить санкции за нарушение оружейного эмбарго в Ливии

Пожар в готическом соборе XV века в Нанте потушен

Пожар в готическом соборе XV века в Нанте потушен
Пандемия коронавируса

Великобритания приостановила публикацию ежедневных данных о смертности от COVID-19

Великобритания приостановила публикацию ежедневных данных о смертности от COVID-19
Крушение украинского самолета в Иране

Иран отправил самописец со сбитого украинского лайнера во Францию для расшифровки

Старшину ВМС США заподозрили в передаче секретной информации россиянину

Огонь уничтожил орган в одном из крупнейших соборов Франции

Огонь уничтожил орган в одном из крупнейших соборов Франции
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');