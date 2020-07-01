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Посол Белоруссии в РФ обвинил Москву в неисполнении договоренностей по газу

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что российская сторона не исполняет ранее взятые на себя обязательства по сотрудничеству в газовой сфере, в том числе по формированию цены для Белоруссии.

"В настоящее время на границе Беларуси и России цена на газ в два раза выше той, которая применяется в Смоленской области. При этом мы констатируем, что "Газпромом" не был выполнен протокол, который мы подписали 13 апреля 2017 года. Там было четко прописано: для того, чтобы мы двигались к близким, сопоставимым ценам, мы должны были до конца 2018 года разработать методику ценообразования в Союзном государстве, по сути, методику создания единого рынка", - сказал Семашко на брифинге. Посла цитирует госагентство БелТА.

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Он заявил, что Минск не удовлетворен существующей ценой и "неисполнением нашими коллегами соглашения".

"Но мы видим, что есть понимание, и считаем, что к 1 января 2022 года задача, которую мы ставили (о выравнивании цен на газ - ИФ) в 2017 году, будет выполнена", подчеркнул посол.

Семашко напомнил, что Белоруссия рассчитывает на равные с РФ цены газ уже в течение десяти лет - с тех пор, как России была продана белорусская газотранспортная система.

"В ноябре 2011 года были подписаны пакетные межправительственные соглашения, которые вместе с продажей оставшихся 50% акций "Белтрансгаза" (в настоящее время "Газпром трансгаз Беларусь", 100% акций принадлежит Газпрому - ИФ) одновременно решали вопросы ценообразования и транзита газа. Они подписывались с целью, что мы придем если не к равным, то к очень близким, сопоставимым с Россией ценам на газ", - подчеркнул он.

Руководство Белоруссия ранее неоднократно заявляло, что считает необходимым пересмотреть цены на поставляемый в страну российский газ.

Минск ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд куб. м газа. Годовой контракт на поставку газа в Белоруссию по $127 за тысячу кубометров был заключен 14 февраля 2020 года.

Белоруссия

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