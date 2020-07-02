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Мэр Ричмонда распорядился убрать памятники всем конфедератам ради защиты здоровья горожан

Он решил, что столице Конфедерации пора "перевернуть страницу"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Мэр Ричмонда Левар Стоуни распорядился демонтировать памятники всем конфедератам из соображений защиты здоровья горожан. 1 июля с городской аллеи памятников убрали конную статую генерала Томаса Джексона, одного из самых знаменитых военачальников Конфедерации.

Мэр сослался на рост заболеваемости коронавирусом и на введенный в городе режим чрезвычайной ситуации. По его словам, люди пытаются демонтировать памятники самостоятельно, они устраивают многочисленные собрания, рискуя заразиться. Кроме того, пытаясь повалить статуи, они рискуют получить травмы, добавил он. Решение убрать памятники он связал со срочной необходимостью защитить жизни и здоровье людей.

Кроме того, Стоуни считает, что демонтаж всех памятников конфедератам станет началом и морального оздоровления города, бывшей столицы Конфедерации. По его словам, город тяготился таким наследием и ему пора перевернуть страницу. Демонтированные памятники поместят на хранение.

"Эти статуи, пусть и символичны, отбрасывают тень на мечты наших цветных детей. Убирая их, мы сможем начать выздоравливать и сфокусировать внимание на нашем будущем", - добавил он.

Рабочие появились у памятника генералу Джексону примерно через час после заявления мэра, отмечает АР.

В начале июня губернатор Виргинии Ральф Нортэм велел демонтировать памятник генералу армии конфедератов Роберту Ли в Ричмонде и перенести на другое место, но суд запретил властям трогать любые памятники до разрешения ряда судебных споров.

Требования убрать памятники политикам прошлого, которых связывают с расизмом или рабовладением, стали чаще звучать в США и Европе после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда, вызвавшего массовые протесты против расизма и полицейского произвола.

Black Lives Matter против памятников

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