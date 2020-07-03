Борцы с расизмом добрались до скульптуры андерсеновской Русалочки

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Вандалы написали черной краской "Расистская рыба" (racist fish) на постаменте скульптуры Русалочки в Копенгагене, сообщает АР. Ответственность за акцию пока никто на себя не взял.

Danish storyteller Hans Christian Andersen"s Little Mermaid, one of Copenhagen"s biggest tourist attractions, has been vandalized with the words "racist fish" scrawled on the big stone on which the statue sits. It has long been a target for vandals. https://t.co/Dv7rITaBPn — AP Europe (@AP_Europe) July 3, 2020

Ранее в июне в столице Гренландии разрисовали красной краской памятник датскому миссионеру Хансу Эгеде, одному из инициаторов колонизации Гренландии. На монументе написали "деколонизируй", напоминает АР.

В США и Европе памятники подвергаются нападениям в связи с протестами против расизма или увековечения рабовладельческого или колонизаторского прошлого стран. Протесты начались после убийства в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, к которому полицейские применил удушающий прием при задержании.

Статуя Русалочки - героини сказки Андерсена - была установлена 107 лет назад. Она многократно подвергалась нападениям вандалов и политических активистов. Ее срывали с пьедестала, обезглавливали и раскрашивали.