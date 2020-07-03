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Борцы с расизмом добрались до скульптуры андерсеновской Русалочки

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Вандалы написали черной краской "Расистская рыба" (racist fish) на постаменте скульптуры Русалочки в Копенгагене, сообщает АР. Ответственность за акцию пока никто на себя не взял.

Ранее в июне в столице Гренландии разрисовали красной краской памятник датскому миссионеру Хансу Эгеде, одному из инициаторов колонизации Гренландии. На монументе написали "деколонизируй", напоминает АР.

В США и Европе памятники подвергаются нападениям в связи с протестами против расизма или увековечения рабовладельческого или колонизаторского прошлого стран. Протесты начались после убийства в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, к которому полицейские применил удушающий прием при задержании.

Статуя Русалочки - героини сказки Андерсена - была установлена 107 лет назад. Она многократно подвергалась нападениям вандалов и политических активистов. Ее срывали с пьедестала, обезглавливали и раскрашивали.

Black Lives Matter против памятников

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В Бостоне протестующие обезглавили монумент первооткрывателя Америки Христофора КолумбаУчастники протестов обвиняют Колумба в том, что он проявлял жестокость к коренному населению открытого им континента. На фото: залитый краской памятник Христофору Колумбу в Майами.Еще одну статую Колумбу снесли в городе Сент-Пол в Миннесоте. Это соседний город с Миннеаполисом, где после задержания полицией умер афроамериканец Джордж Флойд.В Ричмонде губернатор Виргинии распорядился убрать памятник и сменить имя школы, названной в честь генерала Конфедерации Роберта ЛиСтатуя герцога Веллингтона в Глазго (Великобритания) также подверглась вандализму. Артур Веллингтон победил Наполеона в битве при Ватерлоо в 1815 году, но возглавлял убийственные кампании против деревень в Индии, которые восстали против Британской империи.В Бристоле протестующие свергли с пьедестала и затопили в реке бронзовую статую филантропа Эдварда Колстона, который был причастен к работорговлеВ Лондоне демонтировали памятник торговцу и рабовладельцу 18-го века Роберту МиллигануВ Бельгии вместе с протестами в США началось осквернение памятников короля-колонизатора Леопольда II. Вандалы залили краской статую в городском парке Антверпена, которую пришлось демонтировать и отправить на реставрацию.Правление Леопольда II (1865-1909 гг.) связано с чрезвычайно жестокой колониальной политикой в Африке. На фото: статуя бывшего бельгийского короля в парке Музея Африки.Конную скульптуру короля, расположенную неподалеку от королевского дворца в Брюсселе, разрисовали лозунгами антирасистского движения Black Lives MatterВ ходе антирасистских протестов в Праге пострадал памятник бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю. Демонстранты обвиняют его в расизме за имперское мышление и желание завоевать как можно больше наций.Статуя короля Якова II на Трафальгарской площади в Лондоне. Король возглавлял Королевскую Африканскую компанию, чьим основным источником дохода была работорговля.
В Бостоне протестующие обезглавили монумент первооткрывателя Америки Христофора Колумба
Копенгаген Русалочка Джордж Флойд США Дания Ханс Эгеде

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