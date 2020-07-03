Министры обороны США и Германии обсудили планы по выводу части американских войск из ФРГ

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Марк Эспер в ходе состоявшейся телефонной беседы поставил в известность министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о плане вывода из ФРГ 9,5 тыс. американских военнослужащих, а также обсудил с ней вопросы усиления "сдерживания" России, сообщил Пентагон.

"Лидеры обсудили необходимость обеспечения того, чтобы любой план США успокаивал европейских союзников, усиливал сдерживание России и укреплял НАТО", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

Эспер также "подтвердил неизменную приверженность Соединенных Штатов трансатлантическому альянсу и долгосрочному партнерству с Германией".

Стороны договорились о постоянных контактах, отметил Пентагон.

На этой неделе сообщалось, что министр обороны Эспер и председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли проинформировали президента о планах передислокации 9,5 тыс. военнослужащих из Германии.

"Это уже одобренное предложение не только соответствует директиве президента, но и (...) повысит стратегическую гибкость США и оперативную гибкость Европейского командования США", - говорилось в распространенном заявлении официального представителя МО Джонатана Хоффмана.

В июне Трамп объявил, что намерен вывести из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих, обвинив Берлин в том, что тот в недостаточной степени финансирует их пребывание. Позднее на встрече с польским президентом Анджеем Дудой Трамп сообщил, что эти воска могут быть передислоцированы в Польшу, чтобы усилить противостояние "российской угрозе".