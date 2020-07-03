В ДНР сообщили о гибели женщины в результате обстрела Горловки

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Женщина стала жертвой обстрела Горловки в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщили в пятницу в народной милиции ДНР.

"Одна из мин, выпущенная с огневых позиций Вооруженных сил Украины, попала в жилой двор в Зайцево, где в этот момент находилась мирная жительница. В результате полученных ранений женщина погибла", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой народной милиции ДНР.

Кроме того, по данным представительства ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, "в результате обстрела зафиксировано восемь пробоин центрального водовода "Горловка-Дзержинск", по которому осуществляется водоснабжение".