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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:49Заразились
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В Австралии закроют границу между двумя штатами из-за распространения коронавируса

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Власти Австралии готовятся к закрытию границу между двумя крупнейшими штатами в стране из-за резкого увеличения прироста новых случаев коронавируса в Мельбурне, сообщает агентство Associated Press.

Ожидается, что граница между штатом Виктория, на территории которого расположен Мельбурн, и штатом Новый Южный Уэльс, будет закрыта со вторника, 7 июля. В Новом Южном Уэльсе находится крупнейший город Австралии - Сидней.

"То, что происходит в Виктории, не происходило нигде еще в Австралии. Это новый виток пандемии, и поэтому она требует новой реакции", - сказала премьер Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклян. По ее словам, ситуация в Мельбурне сложилась "беспрецедентная".

В Австралии за минувшие сутки зафиксировали 140 новых случаев заболевания COVID-19, 127 из них проходятся на Викторию.

За время пандемии в Австралии выявлено 8,5 тыс. случаев коронавируса, 106 человек скончались.

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