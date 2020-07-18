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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:34Заразились
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В Австралии до конца августа приостановят работу парламента из-за COVID-19

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Парламент Австралии в связи с ситуацией вокруг коронавируса как минимум до 24 августа не будет собираться на заседания, сообщают в субботу западные СМИ.

"Риски парламентских заседаний стали существенно выше, и не похоже на то, что в следующий месяц проблема будет решена", - заявил австралийский премьер Скотт Моррисон.

По его словам, правительство не может игнорировать возможный риск того, что депутаты могут завезти болезнь в Канберру.

В главной оппозиционной партии страны - Австралийской лейбористской партии - согласились с этим решением властей, но подвергли их критике за недостаток предоставления информации по поводу правительственных мер в сфере экономики, которые приходится принимать на фоне кризиса.

Пандемия коронавируса

СМИ напоминают, что Австралийская столичная территория, где находится Канберра, как и значительная часть страны, держит ситуацию с COVID-19 под контролем. Но распространение болезни отмечается в таких крупнейших городах страны как Мельбурн и Сидней. Так в Мельбурне - столице штата Виктория - за минувшие сутки выявили 217 случаев заражения, а за предыдущий аналогичный период - 438.

Как заявил глава здравоохранения штата Виктория Бретт Саттон, "217 - намного лучше, чем свыше 400, но это показатель, который месяц назад нас бы шокировал".

Всего в Австралии выявлены 11,4 тыс. случаев коронавируса, 118 инфицированных скончались.

Больше всего случаев COVID-19 приходится на штат Виктория и на наиболее населенный в стране штат Новый Южный Уэльс, где располагается Сидней - самый крупный город Австралии.

Хроника коронавируса. Июль.

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Австралия Коронавирус

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