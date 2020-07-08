Великобритания представила пакет мер поддержки экономики на 30 млрд фунтов

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании представило новый план поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, предусматривающий стимулирующие меры общим объемом порядка 30 млрд фунтов стерлингов ($37,6 млрд).

Среди мер, призванных спасти рабочие места и вдохнуть жизнь в британскую экономику - налоговые льготы для отелей и ресторанов, а также рынка жилья, и выплаты компаниям для сохранения рабочих мест.

"Мы столкнулись с серьезными экономическими угрозами, - заявил министр финансов Великобритании Риши Сунак, представляя в Палате общин свой план. - Всего за два месяца наша экономика сократилась на 25% - на столько же, на сколько она выросла за предыдущие 18 лет".

С момента введения масштабных локдаунов с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции в марте текущего года правительства государств по всему миру направили в общей сложности триллионы долларов на поддержку бизнеса и домохозяйств, пишет газета The Wall Street Journal.

Великобритания готовится ко второй фазе стимулирования, планируя использовать дополнительные государственные ресурсы, а также налоговые льготы, чтобы помочь компаниям, несущим огромные потери, и гражданам, многие из которых столкнулись со снижением доходов.

"Нам нужно, чтобы люди чувствовали себя уверенно, - заявил Сунак. - Это будет стимулировать экономический рост. Это будет создавать рабочие места".

План, представленный им в Палате общин в среду, предусматривает снижение до 5% с 20% налога на добавленную стоимость (НДС) на следующие полгода для компаний туристического сектора и гостиничного бизнеса, серьезно пострадавших из-за пандемии коронавируса.

Правительство также намерено запустить схему, призванную вернуть людей в рестораны и кафе, рассчитывая поддержать таким образом порядка 130 тыс. заведений, где работает 1,8 млн человек. В рамках этой схемы правительство будет субсидировать 50% от цен меню (до 10 фунтов на человека) при обедах в ресторанах в понедельник-среду в течение всего августа.

Кроме того, в соответствии с предложением правительства, в сделках по покупке недвижимости налогом до 31 марта 2021 года будут облагаться только суммы свыше 500 тыс. фунтов. До этого налог действовал для сумм от 125 тыс. фунтов или 300 тыс. фунтов в случае людей, покупающих жилье впервые.

В Минфине отмечают, что 9 из 10 покупающих жилье не придется платить налог за регистрацию сделки по новым условиям.

Также британское правительство выделяет 9 млрд фунтов на программу поддержки занятости. В рамках этой программы компании будут получать 1 тыс. фунтов в расчете на каждого сотрудника, отправленного ранее в отпуск без сохранения заработной платы и получающего пособие от государства в данный момент.

Еще 2 млрд фунтов пойдут на реализацию схемы стимулирования занятости среди молодежи.

Кроме того, правительство обещает выплатить до 5 тыс. фунтов домовладельцам, которые примут меры для повышения энергоэффективности своего жилья.

Сунак отметил, что дальнейшие меры поддержки экономики будут объявлены правительством осенью текущего года. "Наш план по поддержке занятости - это не последнее, что мы планируем сделать", - сказал он.

Согласно оценкам Управления бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR), совокупный объем уже принятых в Великобритании мер поддержки бизнеса и домовладельцев составляет порядка 132,6 млрд фунтов.