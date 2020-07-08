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SpaceX из-за непогоды вновь отложила запуск новой партии интернет-спутников Starlink

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В связи с неблагоприятными погодными условиями перенесен планировавшийся в среду запуск на орбиту тяжелой американской ракеты-носителя Falcon 9, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск двухступенчатой ракеты с очередной партией из 57 микроспутников для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink планировалось осуществить в 11:59 по времени Восточного побережья США (в 18:59 по Москве) со стартового комплекса LC-39A на космодроме НАСА на мысе Канаверал (Флорида).

Помимо спутников Starlink ракета Falcon 9 должна была вывести на орбиту два малых космических аппарата дистанционного зондирования Земли Global-5 и 6 американской компании BlackSky. Они предназначены для осуществления мультиспектральной съемки Земли в оптическом диапазоне с разрешением около одного метра.

Десятый с мая прошлого года запуск группы интернет-спутников Starlink уже несколько раз переносился из-за непогоды в районе космодрома на мысе Канаверал.

Предыдущая партия из 58 спутников Starlink была запущена 13 июня. Нынешняя орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 538 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

SpaceX Starlink

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