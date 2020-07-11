Российский проект резолюции СБ ООН по гумпомощи Сирии не набрал нужного числа голосов

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Российский проект резолюции СБ ООН по продлению трансграничного механизма оказания гуманитарной помощи Сирии на год только через один контрольно-пропускной пункт "Баб Аль-Хава" не набрал необходимого количества голосов, сообщил председательствующий в СБ в июле постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген.

По его словам, "за" проект проголосовали 4 страны, "против" - семь, еще четыре государства решили воздержаться.

Таким образом, проект не набрал необходимое для принятия число голосов (девять -ИФ).

Механизм оказания гумпомощи Сирии истекает в пятницу, 10 июля, для дальнейшего функционирования КПП Совет должен принять соответствующую резолюцию.

В российском проекте выражалась серьезная озабоченность гуманитарной ситуацией в Сирии и последствиями пандемии COVID-19, которая представляется собой серьезную проблему для системы здравоохранения Сирии, социально-экономической и гуманитарной ситуации.

Кроме того, в документе приветствовалось улучшение трансграничных поставок гумпомощи ООН, а также содержался призыв к соответствующим сторонам продолжать наращивать трансграничные гуманитарные операции во все районы Сирии.

7 июля Россия и Китай заветировали первый вариант проекта Германии и Бельгии, которые предлагали продление механизма трансграничной помощи на год, до 10 июля 2021 года, через два погранперехода "Баб Аль-Салам" и "Баб Аль-Хава". В свою очередь после голосования Россия внесла на рассмотрение в Совет альтернативный проект о доставке гумпомощи на полгода до 10 января 2021 года, ограничив при этом количество действующих пропускных пунктов одним - "Баб Аль-Хава". В среду, 8 июля, российский документ не набрал необходимого для принятия числа голосов.

10 июля, в пятницу, Россия и Китай вновь наложили вето на второй проект резолюции СБ ООН Германии и Бельгии по продлению механизма трансграничной помощи на полгода - до 10 января 2021 года - через два КПП "Баб Аль-Салам" и "Баб Аль-Хава".

После этого Бельгия и Китай подготовили третий вариант проекта резолюции. Согласно тексту нового документа, копия которого имеется в распоряжении "Интерфакса", Германия и Бельгия предлагают продлить действие КПП "Баб Аль-Хава" на год до 10 июля 2021 года и погранперехода "Баб Аль-Салам" на три месяца до 10 октября 2020 года.

Решение о начале трансграничных операций по доставке гумпомощи Сирии было принято резолюцией СБ ООН 2165 в июле 2014 года из-за активизации боевых действий. Совет ежегодно продлевал механизм без внесения изменений. Однако в 2019 году Россия стала настаивать на пересмотре текста в связи с изменившейся ситуацией "на земле" в Сирии. По мнению российской стороны, сирийские власти взяли под контроль территории, которые ранее удерживались террористами, и в состоянии доставлять туда гумпомощь.

В январе 2020 года СБ ООН принял компромиссный вариант резолюции, который предусматривает, что в рамках механизма трансграничной помощи продолжат работать только два из четырех КПП на границе с Турцией, при этом были исключены КПП на границе Сирии с Ираком "Эль-Ярубия" и погранпереход из Иордании "Аль-Рамата". За полтора месяца до окончания срока действия резолюции, который истекает 10 июля 2020 года, дискуссия России и Запада вновь обострилась, так как западные члены СБ ООН остались недовольны компромиссом, обвинив Россию в политизации гуманитарной темы.